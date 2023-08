L'Inter ha campo libero su Gianluca Scamacca. La redazione di Sport Mediaset aggiorna sulla trattativa tra Inter e West Ham per l'attaccante ex Sassuolo, spiegando che l'offerta iniziale di 20 milioni più bonus sarà ritoccata di pochissimo per ottenere il placet dagli Hammers, anche perché la Roma si è defilata e l'Atalanta, malgrado le voci delle ultime ore, non pare interessata al giocatore romano in quanto, stando a verifiche fatte dalla stessa redazione, si ritiene già a posto in avanti.

Capitolo Lazar Samardzic: il nazionale serbo percepirà un contratto da due milioni di euro a stagione. con l'Inter che avrà tempo fino al 2025 per esercitare il diritto di recompra su Giovanni Fabbian. Sommer sta per giocare l'ultima amichevole col Bayern Monaco, l'Inter mette fretta ai tedeschi che intanto perdono David Raya, destinato al Siviglia. Su Takehiro Tomiyasu non c'è apertura al prestito da parte dell'Arsenal.

