Nonostante l'Inter abbia rifiutato la prima proposta economica messa sul piatto dal Manchester United per André Onana, pari a 45 milioni di euro, c'è il desiderio di tutte le parti in causa di trovare un accordo per il trasferimento del portiere camerunese a Old Trafford prima del raduno della squadra di Simone Inzaghi, fissato in calendario il prossimo 13 luglio. E' quanto filtra da fonti vicine al portiere ex Ajax, svelate dai colleghi di Sky Sports. Secondo i quali c'è ottimismo circa l'ok definitivo di Viale della Liberazione per il rilancio dei Red Devils che dovrebbero spingersi a offrire 52,5 milioni di euro, bonus inclusi.

"Il desiderio di Onana di entrare a far parte del club, oltre a soddisfare le richieste di Ten Hag, lo rende l'obiettivo principale per il ruolo di portiere. Tuttavia, lo United continua a valutare altre opzioni - tra cui Justin Bijlow, David Raya e Diogo Costa - nel caso in cui non si trovi un accordo con l'Inter", la chiosa dell'articolo.

