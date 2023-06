Dodi Lukébakio è la prima idea del calciomercato dell'Inter. Attaccante belga classe 1997 gioca in Bundesliga all'Hertha Berlino. Secondo quanto riferisce Sky Sport i nerazzurri stanno seguendo questo profilo perché l'idea della società sarebbe quella di acquistarlo come sostituto di Joaquin Correa nel caso in cui il Tucu dovesse lasciare i nerazzurri.