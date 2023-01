Archiviata la vittoria pesantissima in casa contro il Napoli, l'Inter è già al lavoro per preparare la trasferta di sabato a Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi sembrerebbe intenzionato a confermare in avanti ancora una volta Edin Dzeko. Più Lautaro che Lukaku al suo fianco dal primo minuto a differenza di quanto visto ieri. A destra potrebbe rivedersi dal primo minuto Dumfries, confermatissimo il centrocampo vista l'assenza di Brozovic.