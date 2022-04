E' terminato poco fa l'allenamento dell'Inter alla vigilia della gara di Bologna, recupero della prima giornata di ritorno di Serie A. Impegno per il quale, conferma Sky Sport, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Robin Gosens e Arturo Vidal: il primo, fermato da un un affaticamento muscolare, ha svolto terapie e punta a rientrare tra Udinese ed Empoli, mentre il secondo tornerà arruolabile già domenica. Defezioni che non cambiano di un millimetro i piani tattici del tecnico nerazzurro, intenzionato a schierare il solito 11 con un solo grande dubbio in attacco, dove in tre - Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa - si giocano due posti (Sanchez più attardato nelle gararchie, Caicedo sarà ancora out) . Per il resto, la formazione è praticamente fatta: in difesa torna Alessandro Bastoni sulla linea di Milan Skriniar e Stefan de Vrij, mentre in mezzo ai lati del trio Barella-Brozovic-Calhanoglu ci saranno Ivan Perisic e Denzel Dumfries.