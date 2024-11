Aumenta la concorrenza per Sam Beukema, difensore olandese del Bologna che da tempo piace a Inter e Inter. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore anche Real Madrid e Atletico Madrid avrebbero messo gli occhi sul calciatore.

“Prima l'exploit con Thiago Motta, ora la conferma con Italiano: Beukema convince sempre di più, soprattutto le big d'Europa - si legge su Gianlucadimarzio.com -. Negli ultimi giorni Atletico Madrid e Real Madrid hanno mostrato interesse per il centrale olandese, visionandolo allo stadio nella sfida contro il Lille. I Colchoneros, in particolare, lo stanno tenendo sotto controllo in vista del mercato estivo.

Non solo club esteri però. Perché se è vero che Beukema ha attirato anche l'attenzione di alcune squadre di Premier League, in Italia non vogliono farselo scappare. La Juventus lo monitora per la prossima stagione e punta sul fattore Motta, allenatore con cui il centrale ha reso al meglio e con cui è sempre in contatto, ma anche l'Inter lo valuta per il 2025/2026”.