Dopo la gran bella vittoria ottenuta contro l'Udinese, l'Inter torna in Champions League per l'ultima partita del 2023, nonché ultima della fase a gironi. Sky Sport abbozza la probabile formazione che Inzaghi potrebbe schierare per l'eurosfida contro i baschi, probabile undici in linea con quello abbozzato qualche ora fa da FcInterNews.it (LEGGI QUI). L'emittente televisiva parla di possibile tandem d'attacco Sanchez-Thuram, con il cileno in vantaggio rispetto a Lautaro Martinez, indiziato numero uno per un posto in panchina a riposo verso la Lazio.

Per quanto riguarda il problema relativo alla fascia destra, orfana di Dumfries, potrebbe essere risolto da Cuadrado. Il colombiano dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nonostante non goda ancora della forma fisica ottimale per via del problema al tendine d'Achille. Con l'ex Juve nella posizione di esterno destro, Yann Bisseck, rivelazione delle ultime uscite, sederà in panchina e il braccetto destro dovrebbe essere Darmian che andrebbe a comporre il trio difensivo insieme ad Acerbi, al centro, e Carlos Augusto a sinistra. Dopo la titolarità contro l'Udinese, Inzaghi preferisce non forzare su Bastoni e lasciarlo a recuperare ancora forze in vista della trasferta a Roma. A centrocampo spazio a Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan, a riposo Nicolò Barella; a sinistra Federico Dimarco.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

