Rispetto all'undici che ha travolto l'Udinese sono previste, per domani sera contro la Real Sociedad, diverse novità di formazione nell'Inter. Pronti per una maglia da titolare infatti Carlos Augusto, Juan Cuadrado, Davide Frattesi e Alexis Sanchez. A seguire il servizio con tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile dove è ancora in corso l'allenamento pre-Champions League.