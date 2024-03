Nuovi problemi in casa Inter. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi della vicenda Acerbi, dal ritiro dell'Olanda arrivano brutte notizie per il suo vice naturale Stefan de Vrij.

Il difensore ha accusato un problema muscolare agli adduttori in allenamento con gli Oranje e, secondo quanto risulta a Sky Sport, farà rientro già domani a Milano. Le sue condizioni saranno da verificare in vista della ripresa del campionato. Un problema che lascia in ansia l'Inter e Inzaghi, che si augurano non sia nulla di grave.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!