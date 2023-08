Il Bayern Monaco continua la sua ricerca del sostituto ideale per lasciar partire Benjamin Pavard. Il club bavarese ha già l'accordo con l'Inter così come il francese ha l'intesa con il club nerazzurro, ma i tedeschi aspettano di avere in mano il giocatore ideale per rimpiazzarlo. Secondo Sky Sport l'ultima idea in casa Bayern porta sempre a Milano, sebbene non in casa Inter: si tratta di Pierre Kalulu, giocatore in forza al Milan.

I tedeschi apprezzano del francese la sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino destro. Al momento si tratta di un'idea, non ci sarebbe infatti ancora stato un contatto diretto con il club rossonero. L'Inter continua comunque a tener d'occhio possibili piste alternative, su tutte Perr Schuurs del Torino.