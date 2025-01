Non c'è solo Davide Frattesi tra i giocatori dell'Inter che godono di particolare apprezzamento da parte della Roma. In casa giallorossa, sottolinea Sky Sport, osservano con attenzione anche Tajon Buchanan, l'esterno nazionale canadese che ha goduto di poco spazio sin qui anche a causa del recupero dall'infortunio alla tibia patito in Copa America durante l'estate.

Ad oggi i nerazzurri non sono molto convinti di lasciarlo andare in prestito, quindi serve l’offerta giusta da parte del club capitolino per far cedere le resistenze nerazzurre. Buchanan, arrivato dal Bruges nel gennaio di un anno fa, ha collezionato sin qui 15 gettoni con la maglia dell'Inter con un gol segnato in occasione del match dello scorso campionato contro il Frosinone.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!