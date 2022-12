Punto sul calciomercato dell'Inter negli studi di Sky Sport. Secondo quanto riportato, la rosa a disposizione di Inzaghi dovrebbe restare la stessa e non ci saranno stravolgimenti, a partire da Robin Gosens : il tedesco sta ritrovando la forma ottimale e il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Stesso discorso per Dumfries , protagonista di un ottimo Mondiale con l' Olanda .

Capitolo Skriniar. L'Inter è disposta ad uno sforzo per blindarlo, le cifre offerte per il rinnovo sono in linea con quelle di Brozovic e Lautaro Martinez. Il club aspetta una risposta e spera di riceverla entro la fine del 2022. In entrata nessun colpo, la dirigenza nerazzurra monitora con attenzione sempre la situazione relativa a Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, in scadenza a giugno 2023. Su di lui, però, c'è l'interesse di diverse società, tra cui il Bayern.