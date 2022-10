Niente di grave per Romelu Lukaku. "Un rischio preventivabile", secondo quanto riferisce SkySport, che commenta il risentimento muscolare alla cicatrice dell'infortunio subito due mesi fa. Il belga ha spinto tanto per essere al meglio e questo gli ha causato una sorta di affaticamento laddove si era fatto male. La sua situazione verrà rivalutata tra il fine settimana e l'inizio della prossima, e lavorerà a parte nei prossimi giorni. Non partirà per la Germania e, ragionevolmente, resterà out anche per Juventus-Inter. Potrebbe rivedersi con Bologna e Atalanta prima della sosta per i Mondiali.