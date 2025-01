L’Inter fissa il prezzo per Davide Frattesi. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro venderà il suo centrocampista solo a caro prezzo. La cifra fissata è di 45 milioni di euro. Un prezzo esorbitante che molto probabilmente allontanerà tutte le eventuali pretendenti, Roma in primis. Al momento sembrano da escludersi trattative che prevedano l’inserimento di contropartite tecniche, dunque no a Lorenzo Pellegrini come possibile pedina di scambio.