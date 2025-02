Simone Inzaghi non vuole correre rischi: Marcus Thuram, recuperato dopo la botta alla caviglia presa in Inter-Fiorentina ma non ancora al meglio, guarderà Juve-Inter di stasera inizialmente dalla panchina. Al suo posto giocherà Mehdi Taremi, pronto a fare coppia con l'inamovibile Lautaro Martinez. Questa è una delle tante conferme di formazione rispetto alle indicazioni della vigilia: l'altra prevede la titolarità al centro della difesa di Francesco Acerbi, preferito a Stefan de Vrij come era successo lunedì scorso. Lo riferisce Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

