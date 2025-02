Dopo le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa che avevano spaventato i tifosi nerazzurri, l'Inter fa un respiro di sollievo: Marcus Thuram è convocato e prenderà parte alla trasferta di Torino. A riferirlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport che lancia su Twitter la buona notizia che rallegra i tifosi dei campioni d'Italia: l'attaccante francese si è allenato in gruppo, dando evidentemente al tecnico nerazzurro i buoni segnali di cui aveva bisogno, segnali che hanno deciso le sue sorti.

Il Tikus andrà con i compagni nel capoluogo piemontese, ma al momento resta Mehdi Taremi il candidato numero uno ad affiancare il capitano Lautaro Martinez. A proposito di ballottaggi, dubbio anche per la difesa e secondo Sky Sport è Acerbi in vantaggio su De Vrij.

Allenamento Inter terminato. Thuram ha lavorato in gruppo e parte per Torino. Al momento Taremi è per forza di cose in vantaggio per iniziare titolare (certezze domani). Come Acerbi in difesa avanti su De Vrij. Tutto peró in aggiornamento e live su @SkySport @APaventi