In casa Inter sono convinti che nelle prossime settimane arriverà una proposta ufficiale (se non più di una) per Hakan Calhanoglu. È quanto scrive oggi Tuttosport mentre riporta la presunta sensazione del club nerazzurro per il centrocampista turco, corteggiato sia dal Galatasaray che da altri club arabi: il numero 20 non appare più incedibile e la cessione è tutt'altro che da escludere. "La sensazione è che la storia di Calhanoglu in nerazzurro sia vicina ai titoli di coda" scrive il quotidiano sportivo torinese, ricordando che il 31enne ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione: un suo addio porterebbe ad un risparmio di 26 milioni lordi d'ingaggio nei prossimi 24 mesi.

Per far partire Calha, però, secondo TS serviranno almeno 25 milioni di euro che verranno poi investiti sul suo sostituto: al momento non sembrano esserci dei margini per una trattativa con la Lazio per Nicolò Rovella, mentre le altre opzioni portano a Lucas Da Cunha del Como e ad Ederson dell'Atalanta. Tutto cambierebbe se alla fine Calhanoglu dovesse rimanere, perché in quel caso "l'Inter si ritroverebbe con sette centrocampisti e la necessità di far uscire qualcuno, con Asllani principale indiziato considerando che Frattesi dovrebbe rimanere".

