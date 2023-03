A poco più di vintiquattro ore dalla sfida interna contro il Lecce, Sky Sport abbozza quello che potrebbe essere l'undici iniziale di Simone Inzaghi per il match di domani alle 18 a San Siro, dove l'Inter cercherà di rifarsi dopo il il ko con il Bologna. Da sciogliere ancora qualche dubbio per l'allenatore piacentino che dovrà scegliere il compagno da affiancare a Lautaro: Dzeko favorito su Lukaku. Ballottaggio anche a centrocampo tra Mkhitaryan e Brozovic, rientrato titolare al Dall'Ara, e in difesa tra Acerbi e De Vrij. Confermate invece le corsie esterne di centrocampo viste contro gli uomini di Thiago Motta: Dumfries e Gosens ripartono dal primo minuto e torna titolare Nicolò Barella.