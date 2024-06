Giovanni Leoni è sempre più nei pensieri dell'Inter. Il club nerazzurro punta a ringiovanire il pacchetto arretrato proseguendo sul cammino intrapreso con Yann Bisseck l'estate scorsa ed è sempre più convinta dal ragazzo 20enne visto con la maglia della Sampdoria nell'ultima stagione (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'accordo potrebbe essere sulla falsariga di quello che si vuole impostare col Venezia per Tanner Tessmann, ovvero quello di prenderlo adesso per lasciarlo un altro anno in blucerchiato.

Leoni, riscattato nei giorni scorsi per due milioni dal Padova, è stato una delle colonne della squadra di Andrea Pirlo nella seconda parte di questa stagione, risultando il classe 2004 col maggiore impiego del campionato di Serie B.

