Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Simone Inzaghi, molto deciso nella sua presa di posizione sia alla vigilia che nel post-gara di Lecce-Inter. Secondo la ricostruzione fatta dalla redazione di Sky Sport, il tecnico ha voluto lanciare un messaggio a proprietà e dirigenza: se la squadra è questa me la gioco. Altrimenti, con il Milan che ha preso De Ketelaere e la Juve che sta investendo (come hanno fatto anche altre rivali), è difficile dire che l'Inter sia favorita per lo scudetto dopo un'eventuale cessione di uno come Skriniar o Dumfries.