Giorno molto importante in casa Inter per quanto riguarda il mercato. In programma c'è un incontro con il Cagliari per definire l'affare Bellanova: operazione da 9 milioni di euro e probabilmente verranno inseriti dei ragazzi. L'appuntamento più importante riguarda però quello per Dybala: ci sarà un contatto telefonico tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti della Joya. C'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, ma entrambe le parti assicurano come questa distanza sia colmabile. Lo scoglio più grande, una sorta di premio alla firma, è già stato superato. E l'Inter continua a lavorare anche su Lukaku: nel mercato tutto è possibile e non è detto che non possano arrivare entrambi, con l'uscita di uno degli attaccanti attualmente a disposizione di Inzaghi.