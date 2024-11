Darmian in vantaggio su Dumfries per una maglia da titolare sulla destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'azzurro è favorito sull'olandese per partire dal 1'. Bisognerà attendere l'allenamento di domani per capire se Acerbi e Frattesi saranno della partita. Giornata chiave quella di domani anche per Carlos Augusto: il brasiliano è affaticato ed è in dubbio per la sfida contro la Fiorentina.

Out l'infortunato Pavard, al suo posto Bisseck. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. In avanti Correa torna a sedersi in panchina con Lautaro in tandem con Thuram

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram



