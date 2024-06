Dopo i rumors dei giorni scorsi, Sebastiano Esposito è sempre più vicino all'Empoli, club che come vi abbiamo raccontato è più avanti rispetto agli altri 'avversari' nella corsa all'attaccante classe 2002 (LEGGI QUI). Secondo l'ultima indiscrezione rivelata da Gianluca Di Marzio il club toscano è pronto ad accogliere il centravanti nerazzurro, reduce dall'annata alla Sampdoria.

Il giovane di Castellammare di Stabia arriverebbe in Toscana in prestito e il club di Corsi vanterebbe la possibilità di riscattare il giocatore al termine della stagione. Prima di legarsi all'Empoli però, come vi spiegavamo, Esposito dovrà rinnovare con l'Inter il contratto in scadenza nel 2025.

