Arrivano novità per quel che riguarda la situazione di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'argentino ieri a Wembley non ha parlato solo di nazionale, come ha affermato nel post-partita rispondendo a una domanda sui suoi colloqui con Dimaria. In Inghilterra c'era anche Zanetti ed è probabile che abbia avuto dei colloqui con l'attaccante in uscita dalla Juventus. Dybala deve ancora scegliere il da farsi, ma anche l'Inter, che ha aperta la pista Lukaku. Quella che porta al belga è una strada, secondo Sky, alternativa a quella che porta a Dybala (per ragioni economiche).