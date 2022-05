Aumentano le pretendenti per Paulo Dybala , uno dei free agent più appetiti del calciomercato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport , gli ultimi due club a farsi vivi per l'argentino, che negli scorsi mesi ha rifiutato il rinnovo al ribasso della Juve, sono Arsenal e Manchester United : in questo senso, Jorge Antun , agente della Joya , è a Londra e inevitabilmente tasterà il terreno e ascolterà idee e proposte. "Sul tavolo delle trattative si potrà ragionare su un ingaggio che tra parte fissa e bonus possa raggiungere gli 8 milioni, questo senza contare il “premio di entrata” che spesso viene corrisposto al giocatore che arriva da svincolato", spiegano i colleghi.

E in Italia? Neanche qui si registrano proposte formali, al contrario di quanto emerso nelle scorse ore, quando qualcuno, per esempio, aveva parlato di incontro tra l'entourage del giocatore e l'Inter a Roma, in occasione della finale di Coppa Italia. L'apprezzamento di Beppe Marotta per il giocatore è storico e ben noto, quello della Roma, invece, altra società tirata in mezzo, si è limitato a un contatto informale alcune settimane fa ma senza seguito concreto. Tutto è ancora aperto per il futuro dell'ex Palermo, l'unica cosa certa è che saluterà Torino dopo sette anni.