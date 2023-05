Inzaghi pensa alla conferma in blocco dell'undici che ha battuto il Milan all'andata dell'Euroderby. Alla vigilia della semifinale di ritorno, sono queste le sensazioni che - riferisce Sky Sport - arrivano da casa Inter.

Tra i pali tornerà dunque Onana dopo il riposo con il Sassuolo, mentre la difesa a tre sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce correrano Dumfries da una parte e Dimarco dall'altra, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. In avanti tornano Dzeko, in rete al primo atto contro i cugini, e Lautaro Martinez. Brozovic e Lukaku saranno invece due delle armi a disposizione a gara in corso.

