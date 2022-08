Nuove voci sul mercato in uscita dell'Inter portano ancora una volta nel sud della Francia: secondo Sky Sport, infatti, nella corsa per il giovane talento della cantera nerazzurra Cesare Casadei potrebbe spuntare all'improvviso il Nizza di Lucien Favre. Gli Aiglons sarebbero addirittura pronti a mettere sul tavolo un'offerta superiore a quella presentata dal club inglese, il che potrebbe stimolare l'Inter a opporre meno resistenza per la partenza del centrocampista romagnolo.