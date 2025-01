Chiarita la situazione legata alle condizioni di Henrikh Mkhitaryan dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il centrocampista nella mattinata di oggi che hanno escluso lesioni evidenziando solo una lieve elongazione che lo costringerà a saltare il Bologna, Sky Sport fa il punto degli infortunati in casa Inter. Da Appiano Gentile arrivano buone notizie e per Mkhitaryan filtra ottimismo: secondo l'emittente televisiva l'armeno potrebbe esserci già domenica con l'Empoli, sfida per la quale tenterà il recupero anche l'attaccante Joaquin Correa.

Ma non solo. La vera buona nuova riguarda la difesa: recuperato difatti Francesco Acerbi già per mercoledì, quando i campioni d'Italia scenderanno in campo contro i rossoblu per il recupero della19esima giornata di Serie A. Notizia meno confortante invece che riguarda Hakan Calhanoglu: l'ex Milan sperava di esserci già contro gli emiliani ma non ha ancora assorbito del tutto l’affaticamento e contro la squadra di Italiano toccherà ancora ad Asllani. Il turco verrà valutato di giorno in giorno in vista dell'Empoli.

