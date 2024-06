Nicolò Barella e Alex Meret hanno svolto quest'oggi lavoro differenziato a Coverciano: i due, riporta Sky Sport, hanno problemi di diversa natura seppur entrambi di origine muscolare. Particolarmente sotto osservazione la situazione del centrocampista dell'Inter, monitorato attraverso risonanze di controllo almeno fino a quando tornerà a disposizione.

Non è in predicato la sua partecipazione agli Europei, altrimenti sarebbe stato depennato dalla lista dei 26. Il problema è al retto femorale destro, peraltro già conosciuto e tenuto sotto controllo dagli staff medici di Inter e Nazionale in costante collegamento. Non dovrebbe essere comunque niente di preoccupante per l'andamento del torneo in Germania: viene comunque tenuta d'occhio l'evoluzione.

