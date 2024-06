In attesa di capire quando si riaggregherà con il gruppo di Spalletti, dopo il ritorno sul campo, l’ufficialità del rinnovo di contratto di Nicolò Barella con la sua Inter potrebbe arrivare a breve. "Addirittura nelle prossime ore" fa sapere l'inviato di Sky Sport che prevede un possibile anticipo rispetto alle precedenti indicazioni sulle tempistiche. Il giorno del brindisi dopo la stretta di mano per il prolungamento fino al 2029 era previsto per domani, ma secondo l’emittente televisiva potrebbe arrivare già in serata.

