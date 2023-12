Tornano le brutte notizie per Simone Inzaghi dopo l'importante rientro di scorsa settimana di Alessandro Bastoni e il recupero di Benjamin Pavard che dovrebbe comparire nella lista dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Lazio. L'allenatore dell'Inter è costretto ad un'altra assenza dell'ultima ora. Secondo l'indiscrezione rivelata da Sky Sport, Alexis Sanchez dà forfait per la sfida esterna contro i capitolini: leggero affaticamento per il cileno, problemino che secondo l'emittente televisiva lo rende indisponibile per la 16esima giornata di Serie A.

