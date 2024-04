Praticamente certa l'assenza di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij a Udine, Sky Sport ha abbozzato la probabile formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare contro la squadra di Cioffi, probabile dalla quale vengono esclusi i due difensori di cui sopra, non convocati, insieme a Cuadrado che, dopo essere tornato in gruppo, non gode ancora di una forma smagliante. L'ex Juve, non ancora al cento per cento arruolabile in gara, è stato escluso dalla lista dei giocatori da portare in Friuli come sottolinea l'emittente televisiva.

Dopo il forfait dello scorso turno con l'Empoli, primo match post-sosta Nazionali, tra i pali torna Yann Sommer. A sua protezione, dovendo fare a meno di De Vrij e Bastoni, sarà Carlos Augusto il braccetto scelto per la sinistra, Acerbi invece il candidato a sostituire l'olandese. A proposito di olandesi dovrebbe partire dalla panchina Denzel Dumfries, preferito al suo posto Matteo Darmian. Attacco affidato alla solita ThuLa.

