Un nuovo prestito per chiudere il precedente. Anche la Repubblica conferma: sarà il fondo Pimco, con sede in California, a concedere alla famiglia Zhang i 400 milioni necessari a estinguere il debito contratto con un altro fondo, Oaktree, in scadenza il prossimo 20 maggio.

Pimco sta svolgendo una due diligence, l’ufficialità sarà annunciata entro la seconda settimana di maggio. La durata del nuovo finanziamento potrebbe essere di due o tre anni. In questo secondo caso coinciderebbe con la scadenza dei contratti dei dirigenti, Beppe Marotta in primis.

La struttura non dovrebbe cambiare e sarà simile a quella dell’operazione chiusa con Oaktree. Intanto procede l’iter per lo stadio: ristrutturare il Meazza oppure fare un nuovo impianto a Rozzano. Ed è chiaro che questo progetto aiuta ad accrescere l'appeal del club verso nuovi potenziali compratori, tra i quali spicca una cordata saudita.

