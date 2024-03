BC Partners torna a pensare all'Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il fondo è tornato a valutare la possibilità di investire nel club nerazzurro mentre il futuro societario targato Suning è tornato in discussione nelle ultime settimane. Resta da capire se subito o una volta scaduto il prestito di Zhang con Oaktree. L'indiscrezione arriva da un grande studio legale di Milano, il fondo con sede a Londra ha risposto alle indiscrezioni con un "No comment".

Già tra il 2020 e il 2021, dopo una approfondita due diligence (l'unica fatta sui conti del club nerazzurro), il nome di BC Partners fu accostato all'Inter. La trattativa con Zhang poi non decollò a causa della valutazione di 850 milioni di euro fatta dai gestori del fondo, una cifra che non convinse Suning. Rispetto ad altri fondi BC Partners ha il vantaggio di avere studiato la struttura del club da vicino, anche se negli ultimi tre anni la situazione dell’Inter è molto cambiata. Il valore del club è aumentato notevolmente, così come sono aumentate le entrate dei ricavi commerciali e l'indebitamento complessivo del club sui grava un bond da 415 milioni con scadenza nel 2027.