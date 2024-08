Cinque attaccanti. E pazienza se poi uno resta fuori dalla lista per la Champions. Queste le parole di Simone Inzaghi l'altro giorni in conferenza alla vigilia di Genoa-Inter: messaggio chiaro a tutti, quest'anno servono più soluzioni offensive e non si vuole correre il rischio di restare in apnea al minimo contrattempo.

E se Gilardino apre a Correa ("Arnautovic? Come prima punta abbiamo preso Pinamonti, ma Correa ha caratteristiche simili a Gudmundsson", ha detto ieri il tecnico genoano), attenzione a Federico Chiesa. Secondo Repubblica, infatti, in casa Juventus c'è il terrore che l’attaccante abbia già un accordo chiuso con l'Inter a parametro zero considerando la scadenza del contratto nel 2025. Ma i nerazzurri, vendendo Arnautovic o appunto Correa, potrebbero tentare l’assalto last-minute con una proposta da 10 milioni per averlo subito.