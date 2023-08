Se secondo le ultime circolate la trattativa tra Benfica e Shakhtar sembrava portare ad una stretta di mano imminente per Anatoly Trubin, dal Portogallo non sono così convinti come in Italia e arrivano segnali di raffreddamento. La trattativa si è complicata, si legge su Record. Gli ucraini chiedono 20 milioni di euro, e come abbiamo più volte raccontato, non hanno intenzione di abbassare le pretese. Anche le aquile quindi si ritrovano dinnanzi allo stesso problema presentatosi all'Inter e così come i nerazzurri, anche i lusitani, dopo aver incassato il no dinnanzi all'offerta di 12 milioni circa, con percentuale su futura rivendita, sono convinti che le pretese dello Shakhtar siano ad oggi irrealistiche.

