Archiviata con amarezza la Supercoppa, l'Inter cancella la spedizione araba e torna a concentrarsi sul ben più importante obiettivo scudetto. I nerazzurri oggi sono di scena a Venezia, match al quale arrivano incerottati. Peraltro, a dispetto della classifica deficitaria, l'avversario odierno sa come impensierire le big e il girone d'andata l'ha confermato, compresa la gara tiratissima di San Siro decisa da Lautaro.

QUI VENEZIA – Problemi non banali per Di Francesco tra infortuni, acciaccati e condizionamenti di calciomercato. Il tecnico dei lagunari recupera in extremis Oristanio, Sagrado e Doumbia, ma non potrà contare su Andersen (verso lo Sparta Praga) e Candela (anche lui vicino all'addio). Ai box Svoboda, Crnigoj, Duncan e Schingtienne. Panchina per l'ultimo arrivato Condé.

QUI INTER – Inzaghi nei guai: tantissime assenze tra lungodegenti e "new entry" poco felici. Per cui, oltre agli ormai noti Acerbi e Di Gennaro, niente trasferta in Laguna nemmeno per Bisseck (fuori 15-20 giorni), Calhanoglu, Mkhitaryan e Correa. Tutti regali non graditi dalla Supercoppa. E allora il tecnico nerazzurro fa di necessità virtù. Darmian torna braccetto, considerando anche Pavard che torna tra i convocati dopo lungo tempo. In reagia ancora Asllani, con Zielinski e Barella a completare la mediana. Possibile turno di riposo almeno iniziale per Dimarco: c'è Carlos Augusto. E in attacco altro ballottaggio: Thuram è recuperato, ma Taremi lo insidia. Convocati anche i baby Alexiou, Berenbruch e Topalovic.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Panchina: Joronen, Grandi, Haps, Sagrado, Condé, Doumbia, El Haddad, Bjarkason, Yeboah, Gytkjaer.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Svoboda, Crnigoj, Duncan, Schingtienne.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Pavard, Palacios, Alexiou, Buchanan, Dimarco, Berenbruch, Frattesi, Topalovic, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bisseck, Acerbi, Di Gennaro, Calhanoglu, Mkhitaryan, Correa.

ARBITRO: Piccinini.

Assistenti: Berti e Vecchi.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Paterna (Guida).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!