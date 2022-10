Fuori dalla crisi. L'Inter vede la luce in fondo al tunnel, con al squadra nerazzurra che è stata in grado di risollevarsi proprio nel momento più difficile, ossia facendo punti e prestazioni nel trittico Barcellona-Sassuolo-Barcellona. E adesso ad Appiano Gentile si respira tutta un'altra aria. L'aria di chi ha scrutato l'oblio ed è tornato indietro sano, salvo e ancora più forte.

QUI INTER – Inzaghi ha rinsaldato l'ambiente e, soprattutto, ha saputo riconsegnare alla squadra quelle convinzioni e quell'entusiasmo che in questa prima parte di stagione erano mancate. La formazione di oggi dovrebbe ricalcare più o meno quella del Camp Nou, ma sono diversi i nodi da sciogliere. In difesa torna Acerbi e a fargli spazio dovrebbe essere Bastoni e non De Vrij. In mediana non dovrebbe partire Asllani, che comunque gode della totale fiducia di tutti nonostante l'errore clamoroso del Camp Nou: Calhanoglu ancora in regia con Mkhitaryan mezzala. Sugli esterni, invece, Darmian e Gosens partono ancora dietro Dumfries e Dimarco. In attacco rientra tra i convocati Correa, ma i titolari restano Dzeko e Lautaro. Ai forfait di Brozovic e Lukaku si aggiunge quello di Gagliardini (lombalgia).

QUI SALERNITANA – Niente da fare per Fazio, mentre Bohinen c'è ma partirà dalla panchina: queste le informazioni fornite ieri da Nicola in conferenza stampa. Qualche dubbio il tecnico dei campani se lo porta dietro, a partire dal modulo: solito 3-5-2 oppure 3-4-2-1? Si vedrà. Senza Maggiore e Radovanovic, il ruolo di mediano davanti la difesa dovrebbe essere di Kastanos. In difesa Bronn e il recuperato Lovato speano in una maglia.

