Il doppio ko ha lasciato segni evidenti nell'ambiente nerazzurro, passato dall'esaltazione per l'impresa col Bayern alla delusione per la freneta in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Anche per questo oggi ci si aspetta una risposta veemente da parte di Lautaro e compagni, che ospitano una Roma reduce da 17 risultati utili consecutivi in campionato.

QUI INTER – Inzaghi non recupera Thuram e deve fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan: problemi non di poco conto considerando il momento difficile tra sconfitte inaspettate e calendario fittissimo. Il tecnico nerazzurro sorride per i rientri di Dumfries e Zielinski: entrambi partiranno dalla panchina con possibilità di entrare a gara in corso. Rispetto al match di coppa, difesa rivoluzionata con Sommer, Pavard, Acerbi e Carlos Augusto dal 1'. Darmian e Dimarco sulle fasce, mentre toccherà a Frattesi completare la mediana con Calhanoglu e Barella. In attacco si va verso il tandem Arnautovic-Lautaro.

QUI ROMA – Sembra impossibile, invece ora per i giallorossi è concreta la possibilità di puntare a un piazzamento Champions. Ranieri sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Celik favorito su Hummels in difesa e Saelemaekers pronto a prendersi la fascia destra. In attacco ballottaggio Shomurodov-Dovbik: l'uzbeko è in vantaggio per far coppia con Soulé. Restano indisponibili Nelsson, Abdulhamid e, ovviamente, Dybala che ha già finito la stagione.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Zalewski, Asllani, Zielinski, Berenbruch, Correa, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Bastoni (1), Mkhitaryan (1).

Indisponibili: Thuram.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov.

Panchina: Gollini, De Marzi, Hummels, Rensch, Salah-Eddine, Sangare, Gourna-Douath, Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dybala, Nelsson, Abdulhamid.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

Quarto ufficiale: Marinelli.

Var: Di Bello (Piccinini).

