Un'Inter ancora arrabbiata per i due punti dispersi in quel di Monza oggi torna già in campo per l'esordio stagionale in Coppa Italia (ottavi), trofeo del quale è detentrice dopo aver battuto la Juventus un anno fa. Un pari, quello dell'U-Power Stadium, che ha smorzato gli entusiasmi scaturiti meno di una settimana fa dal grandissimo successo sul Napoli.

QUI INTER – Inzaghi fa la conta dei superstiti: tantissime le assenze per il tecnico nerazzurro. Ai box, oltre al lungodegente Brozovic, anche Lukaku, Handanovic, Calhanoglu e Barella. In particolare, pesano gli stop dell'azzurro e del turco, che vanno a sguarnire pesantemente il reparto di centrocampo. Escludendo sorprese clamorose, Mkhitaryan ancora titolare con Asllani e Gagliardini. Cambia anche la difesa, dove Inzaghi potrebbe proporre un trio inedito D'Ambrosio-De Vrij-Darmian. Sugli esterni, invece, probabile spazio dal 1' per Bellanova e Gosens. In attacco, infine, sarà rilanciato Correa con al suo fianco più Lautaro che Dzeko.

QUI PARMA – Gli emiliani si sono guadagnati il diritto di giocare con l'Inter avendo battuto il Bari 1-0. Pecchia ritrova di fatto tutti gli indisponibili, ma dovrà fare i conti con la gestione del minutagigo di chi fino a poco fa era in infermeria. E allora l'undici di partenza potrebbe ricalcare in larga parte quello sceso in campo nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia, magari con gli innesti di Balogh e Benedyczak. Ma di certo c'è davvero poco.

