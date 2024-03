Un'eliminazione amarissima che però deve essere subito cancellata. L'Inter si mette alle spalle la notte maledetta di Madrid e torna a pensare al campionato, dove deve consolidare un primo posto che appare inattaccabile visti il +16 dal Milan e il +17 dalla Juventus. Grande match al Meazza: arriva il Napoli campione d'Italia. Battere gli azzurri sarebbe anche un simbolico passaggio di consegne.

QUI INTER – Inzaghi, rispetto al Civitas Metropolitano, non recupera nessuno: Arnautovic e Carlos Augusto ancora out come i lungodegenti Sensi e Cuadrado. Almeno tre i ballottaggi alla vigilia della partita: Bisseck potrebbe far tirare il fiato a Pavard in difesa, Frattesi insidia per una maglia Mkhitaryan e Barella in mediana e Sanchez scalpita per far coppia con Lautaro in attacco. Acerbi dovrebbe riprendersi il suo posto al centro del pacchetto arrentrato, mentre a sinistra non appare così scontata la conferma di Dimarco con Buchanan possibile alternativa. A destra riecco Darmian. Poche chance, infine, per Asllani.

QUI NAPOLI – I partenopei, esattamente come i nerazzurri, sono reduci dall'eliminazione dalla Champions per mano di una spagnola: il Barcellona. Calzona recupera tutti, anche Osimhen e Anguissa. Ma se il camerunese dovrebbe partire dal 1' nonostante una condizione non ottimale, diverso il discorso per il nigeriano reduce da qualche noia muscolare: Raspadori è in vantaggio per completare il tridente con Poliano (o Lindstroem) e Kvaratskhelia. Zielinsi, futuro interista, dovrebbe partire dalla panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Akinsanmiro, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Carlos Augusto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Panchina: Gollini, Contini, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Olivera, Dendoncker, Zielinski, Traoré, Lindstroem, Ngonge, Osimhen, Simeone.

Allenatore: Calzona.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Berti e Perrotti.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Di Paolo (Valeri).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!