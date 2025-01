Tempo di finale di Supercoppa italiana per l'Inter, ormai una costante delle stagioni dei nerazzurri reduci da tre successi di fila, tutti con Simone Inzaghi in panchina. Juventus, Milan e Napoli le vittime nelle edizioni precedenti e stasera l'obiettivo è quello di fare poker: di fronte ancora i cugini come nel 2022, l'unica squadra italiana a battere fin qui Lautaro e compagni in stagione.

QUI INTER – Inzaghi ha le idee chiare, come al solito: in campo dieci undicesimi della formazione che aveva iniziato la semifinale con l'Atalanta. L'unico dubbio riguarda il partner offensivo di Lautaro: Thuram sta meglio, ma non è al top dopo il piccolo fastidio muscolare accusato giovedì scorso, quindi si fa spazio l'idea Taremi. Iraniano in vantaggio sulla concorrenza, anche perché pure Correa è affaticato e proprio li Tucu sembrava poter impensierire la titolarità dell'ex Porto. Per il resto, tutto come quattro giorni fa. Da ricordare le assenze di Pavard, Acerbi e del terzo portiere Di Gennaro.

QUI MILAN – Il successo rocambolesco in rimonta sulla Juventus ha riportato un po' di fiducia in casa rossonera. Conceiçao, subentrato da pochi giorni a Fonseca, recupera Leao ma solo per la panchina. Il tecnico portoghese dovrebbe optare per un quadrato 4-4-1-1 con Pulisic alle spalle di Morata. Musah-Bennacer unico ballottaggio, con l'americano in vantaggio e pronto a giocare esterno destro. Gabbia in dubbio per febbre, ai box restano Chukwueze, Okafor e Florenzi.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Alexiou, Aidoo, Buchanan, Asllani, Berenbruch, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic; Morata.

Panchina: Sportiello, Torriani, Raveyre, Calabria, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos, Abraham, Camarda, Jovic, Traore, Leao.

Allenatore: Conceiçao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chukwueze, Okafor, Florenzi.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Carbone e Tegoni.

Quarto ufficiale: Fabbri.

Var: Marini (Doveri e Perrotti).

