Un altro trofeo in bacheca, ma non c'è tempo per esultare. L'Inter, a distanza di 72 ore dalla finale di Coppa Italia, torna in campo e ospita l'Atalanta. L'obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions per rendere superfluo l'ultimo impegno di campionato con il Torino e potersi preparare con tranquillità alla finalissima di Istanbul. Serve un punto.

QUI INTER – La coperta è corta a centrocampo, considerando l'infortunio di Mkhitaryan e la squalifica di Gagliardini. E così solo Asllani potrebbe far tirare il fiato a uno dei titolari: al momento, Barella, Brozovic e Calhanoglu restano in vantaggio sull'albanese. Cambia parecchio il tecnico nerazzurro, come ormai ci ha abituato nelle ultime settimane: rispetto all'Olimpico, dentro Onana, D'Ambrosio, De Vrij, Gosens e Lukaku. Acerbi e Bastoni si contendono una maglia per completare la difesa. Ko Correa: Dzeko più di Lautaro per affiancare Big Rom. Sempre out anche Skriniar, che però ormai vede il rientro dopo oltre tre mesi.

QUI ATALANTA – Diverse defezioni in casa bergamasca. Gasperini ha una lunga lista di infortunati: Zapata, Soppy, Palomino, Ruggeri, Hateboer e Vorlicky. Da valutare le condizioni di Boga, invece è certamente recuperato Zappacosta che era uscito malconcio dall'ultima gara col Verona. Si va verso la conferma del doppio trequartista alle spalle di Hojlund nel 3-4-2-1.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Dzeko.

Panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Akinsanmiro, Stankovic, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Gagliardini (1).

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan, Correa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.

Panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Colombo, De Nipoti, Lookman, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Boga, Zapata, Soppy, Palomino, Ruggeri, Hateboer, Vorlicky.

ARBITRO: Orsato.

Assistenti: Giallatini e Berti.

Quarto uomo: Colombo.

Var: Fabbri (Abisso).

