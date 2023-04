Continuano le voci su un possibile ingresso di Investcorp nell'Inter. Secondo quanto riferito da Middle East Economy, la società del Bahrain starebbe effettivamente cercando di creare un gruppo di investitori per rilevare il club da Suning. Secondo quanto riferito, l'azienda sta cercando di raccogliere tra i 545 milioni ei 654 milioni di dollari per l'acquisizione. "Se Investcorp riuscisse nella sua offerta di acquisizione dell'Inter, segnerebbe una significativa espansione del portafoglio sportivo dell'azienda, che comprende già quote di proprietà in diverse squadre e leghe sportive, tra cui una squadra della NFL (Jacksonville Jaguars) e una del campionato di calcio spagnolo - si legge -.