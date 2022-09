5' - RIGORE PER IL BAYERN! Evidente trattenuta di Stante, poi ammonito, ai danni Copado che era pronto a colpire da posizione privilegiata in area.

8' - Inter in apena, Stankovic deve ricorrere al lancio lungo per far respirare i suoi.

15.45 - La direzione arbitrale del match è stata affidata alla squadra bosniaca capitanata da Luka Bilbija, assistito da Amer Macić e Aleksandar Smiljanic. L'italiano Andrea Colombo vestirà i panni del quarto ufficiale.

15.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Bayern Monaco di Youth League, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

15.35 - Comincia a popolarsi lo stadio Breda per il primo appuntamento europeo della stagione. C'è tanta attesa attorno alla squadra di Chivu, chiamata a sbloccarsi mentalmente dopo quattro partite senza vittorie.

15.30 - Cielo nuvoloso sopra Sesto San Giovanni, in una giornata con alto tasso di umidità.

15.25 - Formazioni in campo per il consueto warm up pre-partita. Passaggi corti a coppia per l'Inter, il Bayern impegnato in una serie di scatti brevi.

15.20 - Le due squadre non si sono mai affrontate in gare ufficiali a livello di Under 19, anche perché l'unico precedente, ovvero i sedicesimi di finale della versione light pomeridiana della Champions 2021, fu cancellato dalla UEFA per i rischi potenziali della pandemia Covid-19.

15.15 - In A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, la squadra di Danny Galm è terza in classifica a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pari e una sconfitta in quattro uscite.

15.10 - Pessimo il percorso nella scorsa edizione del torneo dei bavaresi, capaci di collezionare la miseria di 3 punti in 6 partite nel raggruppamento che includeva Benfica, Barcellona e Dinamo Kiev. Dopo cinque ko di fila, con un solo gol segnato e 13 al passivo, i tedeschi si imposero 3-2 nell'ultima, inutile gara tra eliminate contro il Barça.

15.05 - Come detto anche nell'introduzione, trai confini nazionali i nerazzurrini non hanno onorato lo scudetto che campeggia sulle loro maglie perdendo all'esordio contro il Bologna e poi cadendo a Vercelli per mano del Torino; in mezzo due pareggi con Cagliari e Verona.

15.00 - Lo score del romeno in UYL recita: 4 vittorie (andata/ritorno vs Shakhtar e Sheriff), un pareggio (contro il Real) e due sconfitte (Real e Zilina).

14.55 - Chivu ha esordito in Europa da tecnico del'Under 19 interista lo scorso 15 settembre, pareggiando contro il Real Madrid 1-1, risultato acciuffato in pieno recuperato da un golazo in rovesciata di Francesco Nunziatini.

14.50 - L'Inter torna a giocare in campo continentale dopo la delusione provata lo scorso 8 febbraio, quando si arrese agli slovacchi dello Zilina nel playoff che metteva in palio gli ottavi di finale. Il 3-1 del Pod Dubnom rovinò un bel percorso da parte dei nerazzurrini che arrivarono veramente vicini a qualificarsi primi nel girone davanti al Real Madrid campione in carica.

14.45 - Tanti cambi di formazione per Chivu, a partire dal portiere: esordio per Calligaris, Botis si accomoda in panchina dopo la papera contro il Verona. In difesa la novità è Stante che prende il posto di Guercio nella linea a quattro completata da Zanotti, Fontanarosa e Perin. Centrocampo tutto nuovo affidato al trio Martini-Stankovic-Di Maggio. In avanti, riecco Valentin Carboni con Iliev ed Esposito.

14.42 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Calligaris; Zanotti, Stante, Fontanarosa, Perin; Martini, Stankovic, Di Maggio; Valentin Carboni, Esposito, Iliev. A disposizione: Botis, Kamate, Biral, Stabile, Andersen, Owusu, Curatolo. Allenatore: Cristian Chivu.

BAYERN MONACO: Schenk, Bruckner, Janitzek, Buchmann, Herold; Zvonarek, Pavlovic, Wanner, Kabadayi, Kobado, Ibrahimovic. A disposizione: Ballis Scholze, Perez Vinlöf, Becker, Dettoni, Demircan, Klanac. Allenatore: Danny Galm.

14.40 - La ricerca della vittoria perduta da parte dell'Inter Primavera prosegue in campo europeo dopo i quattro tentativi falliti in campionato. L'esordio in Youth League contro i pari età del Bayern Monaco offre ai campioni d'Italia l'occasione ghiotta per provare a cambiare un trend inaspettatamente negativo nel corso di questo avvio di stagione tutto in salita. Dallo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni, benvenuti a Inter-Bayern Monaco, gara valida per la prima giornata del girone C di Youth League che sull'altro campo propone Barcellona-Viktoria-Plzen. Il kick-off è fissato per le ore 16.