12.09 - Una voce nata ieri ma morta sul nascere: Jordi Alba non andrà né all'Inter né in un altro club. Secondo Sport , il terzino ha deciso di rimanere al Barcellona.

Oggi, primo settembre, alle ore 20 chiuderà la sessione estiva del calciomercato in Italia. E fino a quell'ora in Viale della Liberazione e dintorni ci sarà ancora da lavorare, in uscita e, si spera, anche in entrata. Al di là delle aspettative francesi su Milan Skriniar , blindato dall'Inter, i nerazzurri dovranno trovare una sistemazione ai due giovani Eddie Salcedo e Lucien Agoumé cercando anche di accontentare Simone Inzaghi sull'arrivo di un nuovo difensore, con Francesco Acerbi in attesa solo di una chiamata.

11.57 - Manuel Akanji è un giocatore del Manchester City. L'Inter aveva pensato a lui per rinforzare la difesa, anche come possibile parametro zero in vista della prossima stagione.

11.48 - Strada spianata per Eddie Salcedo direzione Bari. L'attaccante classe 2001, come appurato da FcIN, sta per trasferirsi in prestito nella squadra pugliese, che ambisce a essere protagonista in Serie B. Da definire ancora la formula, se prestito secco o con diritto di riscatto e contro riscatto.

11.32 - Lucien Agoumé torna in Francia. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista francese giocherà questa stagione in prestito con la maglia del Troyes. Accordo trovato poco fa tra i due club. Nel pomeriggio le visite mediche.