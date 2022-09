Dopo la sofferta e necessaria vittoria contro il Torino, l'Inter ritrova la Champions League in un appuntamento da non fallire: domeni a Plzen contro il Viktoria serviranno i 3 punti per rimanere in corsa in un girone a dir poco complicato. Di questo e altro Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. A seguire le sue parole.