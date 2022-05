JUVENTUS-INTER 0-1 (7' Barella)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER

INTERVALLO - Riceve palla, si accentra, calcia, incendia la rete bianconera: Nicolò Barella si inventa così il gol che permette all'Inter di chiudere il primo tempo della finale di Coppa Italia in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Un primo tempo dai due volti, con una prima fase decisamente favorevole ai nerazzurri che non lasciano campo ai bianconeri che però riemergono gradualmente rendendosi più pericolosi nella seconda metà del tempo. Inter che però grazie ad un ottimo Samir Handanovic tiene bene botta.

-----

47' pt - Valeri fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Barella.

47' pt - Lautaro salta Alex Sandro, poi non riesce a impensierire Perin.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

42' - Juve ora a trazione anteriore, con quasi tutto il potenziale offensivo in campo.

41' - Allegri getta subito nella mischia Morata, che entra al posto di Danilo.

40' - Bella manovra dell'Inter, che però non riesce a trovare il terminale offensivo. Problemi per Danilo.

36' - Calhanoglu prova il tiro su assist di Perisic, palla murata da Rabiot e raccolta da Brozovic che calcia fuori.

34' - Gara che ora diventa più nervosa, fallo di Darmian su Cuadrado.

32' - Problemi per Dzeko dopo uno scontro con De Ligt. Il bosniaco si rialza dopo qualche istante.

31' - Dybala va di potenza sul pallone vacante dopo rimbalzo su Lautaro, palla fuori di nulla.

30' - Chiellini ancora ottimo in anticipo, palla a Bernardeschi deviata in corner da Brozovic. Sugli sviluppi, De Ligt va di testa e Handanovic alza sopra la traversa.

29' - Inzaghi vede qualcosa che non va in difesa, Bastoni inizia a scaldarsi.

26' - Calhanoglu si fa ingolosire da fuori area ma scivola al momento di tirare, Perin blocca comodo. Barella, che si era liberato bene, diventa una iena.

24' - Straordinario Handanovic: disimpegno errato della difesa con anticipo di Chiellini, Dybala serve Vlahovic che in posizione regolare calcia molto bene, colpo di reni incredibile dello sloveno.

23' - Scossa bianconera: Cuadrado appoggia per l'inserimento di Dybala che colpisce sul primo palo, palla parata da Handanovic.

20' - Fallo di Dzeko su Chiellini, punizione per la Juve dai 35 metri. Ancora Dybala dal tiro, spazza Skriniar.

18' - Punizione di Dybala, Lautaro colpisce di testa appoggiando per Handanovic.

17' - Brozovic atterra Cuadrado, poi recrimina con Valeri per il fallo concesso al colombiano.

15' - Grande lettura di De Vrij che riesce ad anticipare alla perfezione Vlahovic.