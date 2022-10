Quello che sono due mesi fa sembrava un traguardo arduo da raggiungere ora è lì, a portata di mano. L’Inter di Simone Inzaghi si gioca questa sera a San Siro il primo match point per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ospitando l’avversario più ‘morbido’ del gruppo, ovvero i cechi del Viktoria Plzen ancora fermi a quota zero in classifica. Sulla carta, vista la differenza di tasso tecnico e anche il momento positivo dal quale arriva la squadra nerazzurra, sembra tutto apparecchiato per poter ottenere il fatidico visto senza magari aspettare il confronto col risultato della sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Ma non bisogna comunque prendere sottogamba l’impegno contro i boemi di Michal Bilek, cercando sopratttutto di evitare scherzetti che, a pochi giorni da Halloween, potrebbero essere tutt’altro che dolci. Fischio d’inizio dell’arbitro svedese Andreas Ekberg alle ore 18.45: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale in diretta da San Siro.

-----

18.08 - Inizia il riscaldamento anche il Viktoria Plzen.

18.05 - Boato per l'ingresso in campo dell'Inter.

17.57 - Entrano in campo i portieri del Viktoria Plzen.

17.47 - Modulo 3-4-2-1 per il Viktoria Plzen, che si appoggia su Bassey in avanti, sostenuto da Vlkanova e Jirka. Panchina abbastanza ridotta, con appena otto effettvi

17.41 - Il ritorno di Romelu Lukaku tra i disponibili è indubbiamente la notizia più lieta per i tifosi interisti. Il belga partirà dalla panchina, mentre davanti agiranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Confermata la maglia da titolare per Francesco Acerbi, sulla corsia destra c'è Denzel Dumfries.