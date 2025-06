LIVE

30' - Intervento duro di Bastoni su Mastantuono, Tantashev annota sul taccuino anche il 95 dell'Inter: giallo pure per lui.

26' - Grandissima chance di Pio Esposito che fa rabbrividire Armani: Inter ad un passo dal vantaggio dopo un gran pallone di Dumfries per Barella che mette in mezzo servendo il 94 che però trova la gamba di MArtinez Quarta.

25' - Montiel si ferma a bordocampo per ricevere le cure dello staff medico ed esce dal campo.

24' - Brivido per la squadra di Gallardo dopo un'intuizione di Dimarco che sventaglia un pallone sul quale arriva Lautaro che sterza, ma si perde l'attimo e si lascia fermare da Acuña.

22' - Primo giallo della partita per Montiel: intervento in ritardo dell'argentino su Acerbi. Tantashev non ha dubbi e annota il primo nome sul taccuino.

20 - Colidio di testa tenta la conclusione, ma il pallone va oltre la traversa.

18' - Ancora tanta foga agonistica e duelli fisici. Contrasti e gioco sporco. La squadra di Gallardo intanto guadagna metri ma prima Acerbi, poi Darmian mettono una pezza.

14' - Argentini che si spingono in avanti e pressano i nerazzurri nella loro area e guadagnano alla fine un calcio d'angolo che Bastoni gira ancora in corner, ma dal lato opposto.

13' - Tenta la risposta immediata il River con una conclusione di Mastantuono dalla distanza, ma il futuro attaccante del real Madrid non calcia bene: tutto facile per Sommer.

11' - Tiro dalla distanza di Asllani dopo un pallone intercettato da Lautaro che lancia Dimarco che riesce a servire Mkhitaryan: l'armeno serve il 21 di Chivu che si rende protagonista del primo tiro in porta dell'Inter.

10' - Corner a favore dell'Inter ma la difesa degli argentini spazza e innesca Mastantuono che nello scambio con Colidio favorisce i la difesa nerazzurra che recupera.

8' - Squillo nerazzurro innescato da Mkhitaryan per Dumfries, che tenta il solito taglio dalla destra verso la porta, ma l'olandese non aggancia.

8' - Altro fallo del River ai danni dell'Inter questa volta di Martinez Quarta su Pio Esposito: altro fischio di Tantashev.

6 '- Acuña commette fallo su Dumfries.

4' - Barella manda la palla in area dal fondo, ma la difesa del River intercetta.

2' - Borja necessita l'intervento dello staff medico dopo un contrasto. Alla fine resiste e torna in campo.

2' - Parte a ritmi e foga altissimi questo Inter-River Plate. Primi due minuti di grande foga.

03.00 - Sarà dell’Inter il primo pallone del match: PARTITI!

02.56 - Squadre al centro del campo, una di fronte all'altra.

02.54 - Le squadra rientrano in campo dopo l'allenamento.

02.50 - Riscaldamento concluso, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio a Lumen Field.

Le due squadre non si giocheranno solo il primo posto del girone, ma in caso di sconfitta di una delle due e contestuale vittoria del Monterrey, la perdente del match potrebbe addirittura essere eliminata. Pio Esposito convince Cristian Chivu che schiera il gioiellino classe 2005 dal primo minuto al fianco del capitano Lautaro Martinez.

Marcelo Gallardo invece schiera un tandem d'attacco con i gioiellini Mastantuono e Colidio e Borja, un po' a sorpresa in mezzo.

Dopo il pari d'esordio con il Monterrey e la vittoria made in Argentina contro l'Urawa Reds, è arrivato il momento del più atteso degli appuntamenti di questo FIFA Club World Cup 2025 per i nerazzurri: Inter-River Plate. Ancora una volta sul prato del Lumen Field di Seattle la squadra di Cristian Chivu affronterà l'ultimo avversario della fase a giorni del torneo, in un match crocevia per la qualificazione agli ottavi di finale. Prima grande prova del nove contro i precursori del calcio spettacolo, club di Buenos Aires che negli anni '40, con la historica Màquina raggiunse uno dei momenti più alti della sua storia regalando al mondo la delizia di un gioco straordinario che ispirò anche le filosofie europee degli anni successivi. Ma quello era solo l'inizio di una lunga tradizione del 'más grande' club di Buenos Aires (come sono soliti definirlo i suoi tifosi) che nel corso della sua storia ha continuato a regalare gioie, trofei e gloria... eterna. Come quella della Libertadores vinta sul campo del Bernabeu contro i rivali del Boca Juniors: un Superclasico nella casa del Clasico e la storia eterna dopo la Libertadores vinta tre anni prima contro il Tigres. Entrambe sotto la guida di uno dei più grandi allenatori del futbol sudamericano: Marcelo Gallardo, il Muñeco diventato Napoleón che dopo l'addio del 2022 è tornato un anno fa alla guida del 'más grande' amor de su vida e oggi affronta l'Inter, in quella che proprio Gallardo ha definito 'una finale'.

'Prima finale' di Cristian Chivu, dopo l'ultima grande vera finale vissuta con la sua Inter, sempre a Madrid, sempre al Bernabeu ma da giocatore. Analogie rintracciabili tra i due allenatori a confronto che, se confronto non può esserci in termini di esperienza da colleghi di panchina, in comune hanno l'insindacabile amore per i colori che hanno scelto di difendere, per i quali combattere e per i quali scendere in battaglia lì dove la mistica e la filosofia dei millonarios insegna: "siempre al piso".

Le formazioni ufficiali di Cristian Chivu e Marcelo Gallardo per Inter-River Plate, terzo turno di questo FIFA Club World Cup 2025 e a seguire il live della gara a cura di FcInterNews.it.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 F. Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 S. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

RIVER PLATE (4-3-3): 1 Armani; 4 Montiel, 28 Martínez Quarta, 17 Díaz, 21 Acuña; 29 Aliendro, 5 Kranevitter, 8 Meza; 30 Mastantuono, 9 Borja, 11 Colidio.

A disposizione: 25 Ledesma, 2 Gattoni, 6 Pezzella, 7 Rojas, 10 Lanzini, 13 Rivero, 14 Gonzalez Pirez, 16 Bustos, 18 G. Martinez, 19 Tapia, 20 Casco, 26 I. Fernandez, 35 Costantini, 38 Subiabre, 39 Lencina.

Allenatore: Marcelo Gallardo.

Diffidati: Asllani, Barella, Lautaro (I); Acuña, Pezzella, Meza (R)

Squalificati: Castaño, Galoppo, E. Perez (R)

Arbitro: Tantashev (UZB)

Assistenti: Tsapenko (UZB) - Gaynullin (UZB)

Quarto ufficiale: Kawana-Waugh (NZL)

VAR: Al Marri (QAT)

AVAR: Evans (AUS)

SVAR: Guzman (NIC)

